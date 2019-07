Guardia costiera, 14 migranti sbarcati a Lampedusa

Un barchino è stato portato a Lampedusa. La segnalazione arriva da Alarm Phone, che su Twitter fa sapere: “Alle 12.16 un parente delle persone a bordo ci ha riferito che la barca in difficoltà è stata portata in salvo in #Italia e che le persone a bordo sono a #Lampedusa. La @guardiacostiera ha confermato che stanno tutti bene. Benvenuti in Europa!“.

La barca era partita dalla Tunisia con a bordo 12-14 persone ed era rimasta alla deriva vicino Lampedusa.

