Immigrazione clandestina, Rackete invitata al Parlamento Ue

Il gruppo della Sinistra Unitaria Europea (Gue) ha proposto di invitare all’Europarlamento la comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete. Lo riferiscono fonti all’Eurocamera. La proposta dovrà ora essere esaminata ed eventualmente approvata nella prossima riunione della commissione per le libertà civili (Libe), la stessa dove la comandante della Sea Watch 3 dovrebbe poi essere ascoltata. La proposta, ancora da approvare, è stata fatta nella riunione dei coordinatori della commissione per le libertà civili (Libe).

“Se si dovesse confermare la proposta della commissione” Libertà civili (Libe) dell’Eurocamera “di invitare al Parlamento Ue la capitana della Sea Watch, Carola Rackete, saremmo in presenza di un gesto vergognoso”. Così l’eurodeputato leghista Marco Zanni, capogruppo di Identità e Democrazia. “La nostra eurodeputata che fa parte della commissione Libe, Annalisa Tardino, si è già opposta a questa strumentalizzazione che ha il sapore di una santificazione della Rackete”, tuona Zanni. “Non è normale – conclude l’eurodeputato – e non permetteremo che un’istituzione come il Parlamento Ue inviti a presenziare in contesti ufficiali soggetti che hanno deliberatamente violato le leggi di uno Stato membro”.