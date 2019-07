Camera, Fico: ”sono un presidente imparziale”

“Il ministro Salvini in queste ore è nervoso, mi dispiace per lui. Ha fatto confusione o i suoi collaboratori non gli hanno dato le informazioni giuste: giovedì chiedeva conto di emendamenti che erano già stati ammessi…”.

Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico (M5s), a proposito delle tensioni di questi giorni con il vicepremier e leader della Legan Matteo Salvinin sugli emendamenti al dl sicurezza bis all’esame della Camera.”Io comunque – assicura Fico al Corriere della Sera- sono tranquillo, lavoro come ho sempre fatto. Faccio il presidente in modo imparziale e questo significa ricevere attacchi sia dalla maggioranza, sia dall’opposizione”.