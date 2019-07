Ragusa, positivo a droga e alcol travolge due bambini e fugge: uno è morto

Condividi

Due cuginetti di 11 e 12 anni seduti sull’uscio di casa sono stati travolti da un’auto pirata lanciata a folle velocità nel centro di Vittoria (Ragusa). Uno è morto sul colpo e l’altro è ricoverato in gravissime condizioni. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata raccapricciante: il Suv ha tranciato gli arti inferiori dei bimbi. Alla guida c’era un 34enne risultato positivo a droga e alcool: è stato arrestato.

Il conducente dell’auto, che subito dopo l’incidente si era dato alla fuga a piedi, era alla guida di una Jeep Renegade. Gli agenti lo hanno identificato e lo hanno portato in Questura: si tratta di un 34enne, R.G., che dopo gli accertamenti è stato arrestato per omicidio stradale aggravato.







La Squadra mobile gli contesta anche la detenzione di oggetti atti a offendere: nel Suv c’erano uno sfollagente telescopico e una mazza da baseball. I passeggeri che erano con lui, e che come l’autista sono fuggiti a piedi dopo l’incidente, si sono presentati volontariamente in Questura spiegando di essere scappati per paura di essere aggrediti. Sono stati denunciati per omissione di soccorso.

Un testimone che ha assistito all’incidente ha affermato sotto shock: “Ai nostri occhi si è presentata una scena agghiacciante perché i due bambini sono stati letteralmente falciati e le loro gambe tranciate dall’auto”. Il bambino ferito è in rianimazione nell’ospedale di Vittoria; prima di trasferirlo a Catania i medici stanno provando a stabilizzarlo. tgcom24-mediaset-it