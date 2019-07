Francia: spese pazze ministro ”ecologista”, lusso sfrenato mette in crisi governo

Cene lussuose con gli amici a base di aragoste giganti e champagne, lavori da 63mila euro per migliorie dell’appartamento di servizio da presidente dell’Assemblea nazionale, un phon placcato oro da 500 euro, tre autisti, uno per lui, uno per la moglie e uno per i figli: tutto a spese dei contribuenti francesi, mentre lui risulta titolare di un alloggio popolare.

In una Francia ancora scossa dalle proteste dei gilet gialli, da tre giorni le spese pazze con i soldi pubblici del ministro della Transizione ecologica Francois de Rugy tengono banco sui quotidiani, dopo gli scoop del sito Mediapart sulle imprese del ministro e della moglie Severine Servat, giornalista di gossip.Ieri de Rugy è stato convocato dal premier Edouard Philippe e per ora sembra aver conservato la poltrona, anche se è stato bacchettato a dovere. Dopo due ore d’incontro Philippe ha detto che ogni figura pubblica deve sottomettersi alla “doppia esigenza di trasparenza ed esemplarità” e che il suo ministro deve “rispondere a tutte le domande che i francesi si pongono legittimamente”.