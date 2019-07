Migranti, von der Leyen: ripristinare la missione Sophia

“E’ un obbligo soccorrere tutte le persone in pericolo in alto mare. Aiutare i migranti che si trovano sulle imbarcazioni di fortuna è veramente un principio di base”. Lo ha detto la candidata alla presidenza della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “E’ estremamente importante ridare vita alla missione Sophia, bisogna trovare una soluzione a questo problema“, ha aggiunto la tedesca von der Leyen, chiedendo poi di riformare il sistema di Dublino.

“Bisogna trovare un consenso sulla missione Sophia. E’ importante aiutare le persone in mare, chi si trova in imbarcazioni di fortuna. E’ un obbligo andare ad aiutare persone in difficoltà”, ha dichiarato von der Leyen ricordando il dramma di Lampedusa del 2015. All’epoca von der Leyen, ministro della Difesa, ha ricordato di aver inviato navi tedesche. “La Marina militare tedesca ha salvato 22mila persone“, ha spiegato. (e le ha portate in Italia, non in Germania, ndr)