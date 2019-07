Libia, scoop “New York Times”: missili anticarro francesi a sud di Tripoli

Condividi

Cosa ci facevano quattro missili anticarro Javelin “made in Usa” acquistati dalla Francia nel 2010 nel Comando del generale Khalifa Haftar a sud di Tripoli? E’ questa la domanda che emerge dopo lo “scoop” del quotidiano statunitense “New York Times” a cui il ministero della Difesa francese non è ancora riuscito a dare una risposta convincente.

Secondo le fonti militari francesi ascoltate dal giornale Usa, i quattro Javelin del valore di circa 170 mila dollari ciascuno “non erano più funzionanti”, ma facevano parte di un lotto di 260 missili venduti dagli Stati Uniti alla Francia nel 2010. Queste armi sarebbero state acquistate per “proteggere le forze francesi schierate in Libia per operazioni d’intelligence e di terrorismo”. E’ pertanto lecito pensare che personale militare francese fosse presente nella strategica città di Gharian, l’avamposto scelto dalle forze di Haftar nell’operazione militare per conquistare la capitale Tripoli. Eventualità, quest’ultima, più volte emersa da fonti stampa e sempre smentita dalle autorità francesi.