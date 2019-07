FdI: Trenta sa che la missione UE Sophia trasportava clandestini in Italia?

Sulla missione militare Sophia, il Ministro della Difesa Trenta ha le idee molto confuse, o finge di averle. Vale la pena allora ricordare come sono andate le cose. Con la missione Sophia, per volontà dei Governi PD, le navi militari di tutta Europa non contrastavano l’immigrazione illegale o le attività delle ONG, ma trasportavano direttamente loro i clandestini in Italia (50 mila in pochi mesi).

Quando (giustamente) con Salvini l’Italia ha finalmente chiesto che ogni Stato accogliesse gli immigrati imbarcati sulle proprie navi militari, la Germania e gli altri Stati si sono ritirati (sono tutti accoglienti con i porti degli altri). Gli Stati europei hanno però ribadito la loro disponibilità a riattivare le operazioni se fatte per fermare veramente l’immigrazione irregolare invece che per favorirla. In altre parole gli Stati europei dicono quello che Fratelli d’Italia sostiene da sempre: le navi militari vanno utilizzate per fare il blocco navale, non per favorire l’attività degli scafisti. Se l’Italia vuole evitare di essere isolata in Europa, riprenda quanto ipotizzato nel Consiglio europeo informale di Malta del 2017: un BLOCCO NAVALE europeo per fermare le partenze e le morti in mare. Ma servirebbe un Ministro della Difesa meno petaloso…