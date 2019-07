Migranti, 47 sbarcano a Pozzallo

Si è concluso all’alba a Pozzallo, nel Ragusano, lo sbarco dei 47 migranti soccorsi ieri al largo di Lampedusa. Il pattugliatore ‘Sottile’ della Guardia di finanza è approdato intorno alle 4, a bordo 37 uomini e 10 donne, provenienti da Costa d’Avorio, Camerun e Tunisia.

I migranti sono stati trasferiti all’hotspot per le procedure di identificazione, per nessuno di loro è stato necessario il ricovero in ospedale. (AdnKronos)