Renzi: io e Tsipras abbiamo salvato l’onore dell’Europa

“La Grecia, culla della democrazia, ha scelto. Alexis Tsipras ha perso ma vorrei che oggi gli venisse riconosciuto da tutti l’onore delle armi. Io c’ero la notte in cui litigammo furiosamente in Consiglio Europeo, da un lato Francia, Italia e Grecia, dall’altra molti paesi del Nord. Sedevo accanto a Alexis, quella notte: so quanto ha sofferto, quanto ha combattuto, quanto ha dovuto trovare un compromesso. Resto convinto che in quella terribile discussione, tenendo con forza Atene dentro la famiglia europea, non abbiamo salvato l’onore della Grecia: abbiamo salvato l’onore dell’Europa. Adesso buon lavoro al nuovo Governo.”

Lo scrive Matteo Renzi sulla sua pagina Facebook

