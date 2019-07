Magistratura, Salvini: “il giudice che sbaglia deve pagare”

“Oltre alla riforma fiscale, è assolutamente urgente una riforma come Dio comanda in questo Paese dove il giudice che sbaglia deve pagare”. A dirlo è il vicepremier Matteo Salvini, parlando alla festa della Lega a Fubine in Piemonte.

“Una riforma che consenta di licenziare chi sbaglia“, insiste Salvini. “Non solo. Se un giudice si candida in Parlamento, ha finito per tutta la vita di fare il giudice perché a quel punto non può più essere obiettivo e super partes”.