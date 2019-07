Lecco, turista tedesca rapinata da uno straniero chiede i danni all’Italia

La vacanza di fine anno in città per assistere ai fuochi artificiali sul lago si è trasformata in un incubo per una tedesca ora 33enne che, il pomeriggio di Capodanno, era stata aggredita e rapinata in strada in centro a Lecco e adesso per quell’assalto pretende un risarcimento dai contribuenti italiani.

Come scrive Il Giorno, la berlinese infatti, tramite i funzionari del ministero del Lavoro e degli Affari sociali di Bonn ha inoltrato una richiesta di indennizzo alla volta dei vertici del Ministero della Giustizia tricolore perché l’1 gennaio del 2016 è stata scippata in via Giuseppe Parini da uno sconosciuto che l’ha spinta malamente a terra per rubarle la borsetta. La turista, all’epoca 29enne, ha denunciato formalmente quanto accaduto poco ore dopo agli agenti della Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Orio al Serio con l’aiuto di un interprete prima di imbarcarsi per rientrare in Germania.