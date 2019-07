Ventimiglia: nigeriano prende a bastonate un 65enne

“Scendi da quel muretto, che è di proprietà privata. Lì non ti puoi sedere”. Tutto ha avuto inizio da quel monito, con cui un italiano di 65 anni, residente a Ventimiglia, in provincia di Imperia, ha rimproverato un nigeriano di 21 anni. La lite si è consumata nel parcheggio di un supermercato. Sono così volati gli insulti e dalle parole i due contendenti sono presto passati ai fatti.

Il giovane straniero ha afferrato un bastone scagliandosi contro il rivale, che a sua volta è riuscito a sottargli l’arma, per qualche istante, ricambiando alle offese. La differenza di età, tuttavia, è stata determinante e ad avere avuto la peggio è stato il sessantacinquenne, portato in ospedale per medicare alcune ferite alla testa guaribili in venti giorni.