Viterbo: segretaria del Pd passa alla Lega

Da segretaria comunale del Partito democratico a punta di diamante della Lega? Sembrava fantapolitica e invece presto potrebbe diventare realtà. Nel destino di Martina Minchella, già esponente di spicco del Pd di Viterbo nonché donna di fiducia dell’ex ministro Giuseppe Fioroni, si vede sempre più vicino il matrimonio con il partito di Matteo Salvini.

Stando a quanto riporta il Messaggero, voci insistenti assicurano che ieri sera il gotha della Lega viterbese, capitanata dal senatore Umberto Fusco, si sarebbe riunito per discutere non tanto dell’opportunità di accogliere a braccia aperte quella che per anni è stata una nemica politica, bensì dei tempi. Tempi che, dopo la riunione di ieri, si sarebbero fatti ancora più corti.

L’ufficializzazione del passaggio della consigliera comunale, ora nel gruppo misto a Palazzo dei Priori, dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, anche se per ora le bocche restano cucite.