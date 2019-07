La ‘ndrangheta padrona di Roma. Arrestato giudice

Sono stati sequestrati beni per un valore di oltre 120 milioni di euro a esponenti della criminalità organizzata calabrese radicata a Roma. In manette 5 persone tra cui anche un giudice napoletano. L’operazione, eseguita dalla Polizia di Stato (divisione anticrimine della Questura di Roma), è in corso dalle prime ore di questa mattina. Tra i nomi degli ‘ndranghetisti ci sono Scriva, Morabito, Mollica, Velonà e Ligato.

Tra i beni sequestrati dalla Polizia ci sono 173 immobili che si trovano tra Roma e i comuni di Rignano Flaminio, Morlupo, Campagnano Romano, Grottaferrata e altre province italiane. All’operazione stanno partecipando 250 uomini con il coinvolgimento di 10 questure, oltre a quella della Capitale. I dettagli dell’operazione saranno comunicati in una conferenza stampa, presieduta dal questore di Roma, Carmine Esposito, che si svolgerà oggi alle 11.30.