“Angeli e Demoni” anche a Forlì. Tanti casi hanno lo stesso giudice relatore

FORLÌ (3 Luglio 2019). L’inchiesta “Angeli e demoni”, coordinata dalla Procura di Reggio Emilia, andrebbe allargata anche a Forlì. A chiederlo è l’avvocato Francesco Miraglia, che tanti casi di affidi “facili” ha seguito e che dal 2004 denuncia pubblicamente gli intrecci poco chiari tra assistenti sociali, case famiglia e tribunali. Proprio come è emerso nella recente inchiesta “Angeli e demoni”, appunto, secondo la quale i responsabili dei Servizi sociali della Val D’Enza avrebbero falsificato le relazioni per riuscire ad allontanare i bambini dalle proprie famiglie e darli quindi in affido ad amici e conoscenti.

«Ed è esattamente quanto accaduto a una mia assistita di Forlì» spiega l’avvocato Francesco Miraglia, «alla quale hanno tolto la figlia, che poi è stata data in adozione agli operatori della comunità in cui l’avevano alloggiata. Abitano a pochi metri di distanza e la madre, per aver incontrato per strada la figlia (Forlì non è certo una metropoli!) e per averla contattata tramite social media, si trova indagata per stalking. Seguo un caso analogo anche a Torino e l’aspetto su cui andrebbe fatta chiarezza è il denominatore comune tra questi episodi: il medesimo giudice del Tribunale dei minorenni di Bologna».