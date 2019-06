Orrori di Reggio Emilia, analista al bimbo: ‘Facciamo funerale a papà’

Condividi

REGGIO EMILIA, 28 GIU – Il giorno dopo le misure cautelari e le perquisizioni, il paese di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, finito al centro dello scandalo sugli affidi, è sotto choc. Un intera ‘filiera’, tra medici, assistenti sociali, psicologi e psicoterapeuti, è finita nel mirino. Il sindaco, Andrea Carletti, appena rieletto, è agli arresti domiciliari e verrà sentito nei prossimi giorni dal Gip. Il direttore dell’Ausl di Reggio Emilia è indagato. In mattinata, in tribunale, i primi interrogatori degli indagati sono stati, per una strana coincidenza temporale, quasi contemporanei a quelli del boss Francesco Grande Aracri e dei suoi figli, anche loro arrestati in settimana in un’altra, diversa, inchiesta emiliana.

Chi si è occupato per molti anni di ‘Ndrangheta in Dda, prima di arrivare a guidare la Procura di Reggio Emilia, è Marco Mescolini. Un parallelo in base alla sua esperienza viene quasi naturale al procuratore: “Ho seguito fatti molto provanti, ma quest’inchiesta è stata umanamente devastante. Per la velocità con cui tutto è emerso, restituisce un quadro assai allarmante”, ha detto il magistrato.