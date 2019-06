Il ‘democratico’ de Blasio agli esiliati cubani: ‘Hasta la victoria siempre’

NEW YORK, 28 GIU – Gaffe di de Blasio durante un comizio in Florida. Il sindaco di New York, nonché aspirante candidato democratico alla presidenza, ha cercato di incitare un gruppo di operai in sciopero a Miami citando il celebre slogan di Che Guevara ‘Hasta la victoria siempre’.

Tuttavia non si è reso forse conto che stava parlando, tra gli altri, ad esiliati cubani e che considerano il Che un omicida di massa. De Blasio si è poi scusato ammettendo di non sapere che lo slogan fosse associato al leader rivoluzionario sottolineando anche che non era sua intenzione offendere nessuno. (ANSA)