Rotta balcanica, Trieste: arrivati altri 60 ‘migranti’

Cava Faccanoni – Tripla segnalazione questa mattina, mercoledì 26 giugno 2019, da parte di numerosi lettori riguardante gruppi di migranti diretti di primo mattino verso il centro città.

Come riporta il giornale locale triestecafe.it, la prima segnalazione arriva dal rione di San Giovanni (nota di Progetto Fvg) con una ventina di migranti che camminavano attorno alle 7:30 lungo il rione, diretti verso il centro. Una volta giunti in via Damiano Chiesa, stando ad alcune segnalazioni giunte, i migranti si sarebbero divisi in due gruppetti, uno diretto verso piazza San Giovanni e l’altro verso Strada di Guardiella.

In zona Strada Statale 14, dopo la segnalazione dei trentina di migranti di ieri, ancora una segnalazione attorno alle 7:30, poco più giù rispetto la Cava Faccanoni, con una ventina di migranti che camminavano a bordo strada.

Lungo la Pista ciclabile infine è stato segnalato sempre di mattina presto, attorno alle 7:00, un gruppo con una trentina di migranti.