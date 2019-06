Criminalità e immigrazione, “esiste un limite”. Pugno duro in Danimarca

Condividi

“Quarta Repubblica” ha spiegato come lo Stato, attraverso pene aumentate e differenziate, controlla le cosiddette “società parallele”. La Danimarca, che per anni è stata esempio di buona accoglienza, ha cambiato volto.

Il governo uscente del liberale Lars Rasmussen ha approvato, con l’appoggio della sinistra socialdemocratica, delle leggi più dure contro l’immigrazione. Si tratta del pacchetto anti-ghetto. “Se commetti un omicidio in uno di questi quartieri – spiega l’avvocato, Henrik Stagetorn, ai microfoni di “Quarta Repubblica” – vai incontro a 18 anni di carcere. Se, invece, ciò accade dall’altra parte della strada o in centro, la pena sarà, di 12 anni”.