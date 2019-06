Milano, turista inglese denuncia: rapinata e violentata

Condividi

MILANO, 23 GIU – Una turista inglese di 44 anni ha denunciato di essere stata aggredita e violentata la scorsa notte a Milano.

La donna, sulle prime, aveva detto di essere stata derubata del portafogli durante una serata passata in alcuni locali sui Navigli. Portata al Policlinico, perché quando è stata trovata era in stato alterato, dovuto presumibilmente a sostanze alcoliche, ai medici questo pomeriggio ha raccontato una storia ben più grave.

La donna, che a Milano si trova ospite di un ostello del centro, è stata trasferita alla clinica Mangiagalli, specializzata in questo genere di reati, per accertamenti specifici, e ha sporto una nuova denuncia ai carabinieri della Compagnia Duomo.







La donna aveva chiamato il 112 intorno alle 6 di ieri, in Conca del Naviglio, circa tre ore dopo i fatti, dicendo di essere stata accerchiata da tre uomini (che descritto come non italiani, ndr) e derubata del portafogli e dei documenti mentre aveva con sé il proprio cellulare, con il quale ha chiamato. Ora la sua versione è al vaglio degli investigatori dell’Arma. ansa