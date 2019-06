Saviano contro Salvini: ”non è persona per bene”

“A Propaganda live Saviano si vanta di essere stato invitato da me ad Atreju. Confermo”. Giorgia Meloni commenta le parole dello scrittore su La7, che ha raccontato contatti passati con il leader di Fratelli d’Italia. “Anni fa lo invitai, come ho invitato molte persone delle quali non condivido le idee, da Boldrini a Fico. Lo […]

MILANO, 10 AGO – Per non aver rettificato il passaggio del libro ‘Gomorra’ in cui si legge che Vincenzo Boccolato, in realtà imprenditore incensurato che vive all’estero, fa parte di un clan camorristico con un ruolo non marginale in un traffico di cocaina, Roberto Saviano e la Mondadori Libri sono stati condannati a versare in […]