Ricorsi bocciati, avvocati immigrazionisti contro la Corte d’Appello

Gli avvocati contro la Corte d’Appello: «A Venezia rigetto sistematico dei ricorsi» – In Corte di Appello molti degli Avvocati che si occupano di Diritto dell’Immigrazione – e che nel 2018 hanno dato vita alla CAIT (Camera Avvocati Immigrazionisti del Triveneto) – hanno intrapreso una iniziativa comune. Sono diverse centinaia in tutto il Veneto.

Rigetto continuo – – Gli avvocati, da questa settimana, hanno chiesto di verbalizzare la loro contrarietà a quella che sembra essere una regola per la Corte veneziana: il rigetto sistematico dei ricorsi; il rifiuto del rinnovo di istruttoria, nonchè la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già disposta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che solo in questa sede – ed in questa materia – consegue ineluttabilmente al mancato accoglimento della domanda.