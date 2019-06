Nigeria: prete cattolico rapito da uomini armati

L’ufficiale delle relazioni pubbliche della polizia di stato di Edo, DSP Chidi Nwabuzor, ha detto: “Il rapporto seganalato da Okodugha indica che don Agubi è stato attaccato da uomini armati e portato nella boscaglia. I nostri uomini stanno battendo la boscaglia palmo a palmo e faranno il possibile per salvarlo”

Pray For Rev. Fr Isaac Agabi of Auchi Diocese In Nigeria Who Was Kidnapped Yesterday's Evening ( June 16th ) By Islamic Terrorists. They run the country by permission of leadership. @VP @POTUS Stop funding this terror pic.twitter.com/26H3VQIm5V

— andthenwhat? (@NWcarol28) June 17, 2019