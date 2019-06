Minibot, Borghi: ”Tria non li ha capiti, ci vuole pazienza”

Il ministro dell’Economia Giovanni Tria boccia i minibot propositi dalla Lega per pagare i debiti arretrati della Pa. “E’ una cosa nel loro programma: il ministero dell’Economia ha girato un parere negativo”, afferma Tria al G20 finanziario di Fukuoka. “Penso che in un’interpretazione, quella del debito, non servono. Nell’altra (valuta alternativa, ndr), non possono essere […]

In Europa “la vera questione non è il fronte sovranisti contro gli altri, ma è la discussione del cambiamento delle politiche europee , un argomento che si pone in Europa, si discute in tutta Europa, non è un argomento solo di Salvini ma rispetto a lui io sono meno ottimista sul fatto che si possono […]