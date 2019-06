Migranti, centinaia di africani arrivati in Messico

Sconvolti da un viaggio di migliaia di chilometri, i “migranti in fuga dai problemi economici e dalle violazioni dei diritti umani” hanno trovato il denaro per viaggiare dall’Africa fino agli Stati Uniti in numero senza precedenti.

Agenti e funzionari di frontiera, in Texas e persino nel Maine, si stanno dando da fare per assorbirli. Il Messico, sulla rotta via terra verso gli USA, quest’anno ha visto triplicare il numero di immigrati africani, rispetto al 2017.