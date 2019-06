Prodi: “L’Italia deve chiedere scusa all’Europa”

Condividi

«Sarà difficile per l’Italia avere cariche importanti nella prossima Commissione europea. O i partiti oggi al governo piegano un po’ la testa e chiedono scusa oppure non avranno niente», dice Romano Prodi, in occasione dell’intervista rilasciata alla Repubblica delle idee, teorizzando la solita linea di sudditanza nei confronti dell’Europa: «Oltre a essere isolati -lamenta l’ex premier- i nostri governanti hanno insultato in modo fisico i dirigenti europei. Per andare a festeggiare con la parte violenta dei gilet gialli a Parigi, ci vuole un genio. Qualcosina finiranno per avere, ma non sarà un posto di rilievo. L’Italia è sempre stata indispensabile nel costruire le maggioranze che prendevano le decisioni, adesso no».

Per quanto riguardac il fututo del governo gialloverde, Prodi non ha dubbi: «Siamo al capolinea». L’ex premier fondatore dell’Ulivo non fa sconti sullo stato di salute del Paese riferendosi a una situazione economica che definisce disastrosa e fuori controllo.