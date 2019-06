Procedura d’infrazione, Conte: “attenzione a sfidare la UE”

“Attenzione a sfidare la Commissione europea sulla procedura di infrazione per debito eccessivo. Se viene aperta davvero, farà male all’ Italia. Non è tanto e solo questione di multa. Ci assoggetterà a controlli e verifiche per anni. Con il risultato di compromettere la nostra sovranità in campo economico: una bella eterogenesi dei fini, per questo governo che è geloso custode dell’ interesse nazionale. Senza considerare che potrebbero essere messi a rischio i risparmi degli italiani…”.

In un colloquio col Corriere della Sera, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si prepara al vertice di questa sera con i suoi vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. “Dedicheremo a questo passaggio tutto il tempo necessario”, assicura il presidente del Consiglio. “Confido che la mia conferenza sia stata vissuta in modo costruttivo” aggiunge Conte. (askanews)