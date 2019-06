Palermo: bando per accogliere ‘minori non accompagnati’ in famiglia

Accogliere in famiglia un migrante non accompagnato che è già uscito dal sistema di accoglienza ma non è del tutto indipendente. E’ questo l’obiettivo del progetto “L’accoglienza in famiglia come percorso di integrazione” portato avanti dal Comune e dell’associazione no profit Refugees Welcome Italia e presentato questa mattina a Villa Niscemi. L’inizativa è finanziata dal ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo comunitario per l’asilo, la migrazione e l’integrazione (Fami). Il bando verrà pubblicato nei prossimi giorni e sarà rivolto alle famiglie interessate ad accogliere, per almeno sei mesi, un migrante non accompagnato.

Hanno partecipato alla presentazione, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando, l’assessore Giuseppe Mattina, il Garante per i diritti dei ragazzi e delle ragazze Lino D’Andrea, la direttrice di Refugees Welcome Fabiana Musicco, la responsabile per la Sicilia Cecilia Giordano e, Giando Maniscalco in rappresentanza dei palermitani che hanno accolto nella propria famiglia giovani migranti minori non accompagnati.