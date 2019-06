Renzi: ‘Bilderberg luogo di alta discussione, tornerà il tempo della qualità’

“Sono stato per tre giorni al Bilderberg, per la prima volta. Altro che complotti e logge internazionali: un luogo di alta discussione, di confronti su intelligenza artificiale e cybersecurity, rapporti con la Cina e conquista dello spazio, futuro dell’Europa e relazioni con gli Stati Uniti”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultime enews.

“Purtroppo siamo sommersi da banalità e pregiudizi: se solo si potesse discutere di cose serie, anche in Italia. E invece qui anziché parlare di intelligenza artificiale, dobbiamo confrontarci con la stupidità naturale di una leadership politica che non tocca palla su nulla, dai dossier europei all’operazione Fiat Renault -prosegue il senatore del Pd-. Tornerà prima o poi il tempo della qualità, della competenza, del merito (il riferimento è ovviamente al suo moribondo partito, ndr). Nel frattempo speriamo che questi non facciano troppi danni, altro che i complotti del Bilderberg!”.