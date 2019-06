Governo, Conte: M5s e Lega siano coerenti o mi dimetto

“Se i comportamenti di M5s e Lega non fossero coerenti e conseguenti con trasparenza e nel rispetto delle procedure costituzionali rimetterò il mandato nelle mani del presidente della Repubblica. È compito delle forze politiche decidere, ma la risposta deve essere chiara, inequivoca e rapida perché il paese non può attendere”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

”Ai MERCATI servono parole univoche dei ministri per preservare la fiducia. La prossima manovra dovrà mantenere i conti in equilibrio.”