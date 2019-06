Bongiorno: “test psicoattitudinale per magistrati”

“Per i magistrati serve anche un test psicoattitudinale”. Ne è convinto il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, che in un’intervista a ‘Libero’ risponde a una domanda in merito alle vicende giudiziarie che stanno coinvolgendo alcuni magistrati.

“La vicenda è grave anche per l’effetto che ha sui cittadini, specie su chi in passato è stato indagato dai magistrati coinvolti – afferma Bongiorno – chi viene processato o condannato deve avere la certezza della correttezza assoluta di chi decide sulla sua libertà o sul suo patrimonio. Certi veleni inevitabilmente minano la fiducia nella magistratura”.