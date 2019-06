Sgombero campo Giugliano, M5s: “Dare le case ai Rom”

“I deputati grillini vogliono dare subito un alloggio ai Rom? Mi piace pensare a un Paese dove le regole valgono per TUTTI.

Chi vuole un alloggio può acquistarlo, affittarlo, fare domanda per una casa popolare. Non è ammissibile vivere nell’illegalità e poi pretendere che lo Stato ti regali una sistemazione alternativa. Sarebbe un pessimo esempio anche per gli italiani perbene che, con sacrificio, pagano l’affitto o il mutuo. Sorprende che gli amici dei 5 Stelle, solitamente così attenti alle battaglie di legalità, non siano d’accordo.

A me sembra solo BUONSENSO, sbaglio?”

Lo scrive il ministro Salvini su Facebook