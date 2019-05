Tria smentisce lettera alla UE: “Ancora non è pronta”

Diventa un giallo la lettera di risposta dell’Italia alle richieste di revisione conti avanzate dalla Ue. Nel pomeriggio le agenzie di stampa fanno trapelare quanto il ministro Tria avrebbe scritto a Bruxelles, ossia nessun aumento dell’Iva e ipotesi di tagli alla spesa.

“Lettera deve ancora partire, si smentiscono anticipazioni” – “Il Mef smentisce nel modo più categorico le notizie di stampa che anticiperebbero i contenuti della lettera che il ministro Tria si prepara a inviare alla Commissione europea. Tali contenuti non corrispondono alla realtà. Come si potrà constatare quando si prenderà visione della lettera che sarà firmata dal ministro e inviata a Bruxelles”. Questo il contenuto della nota inviata dal Mef dopo che le agenzie di stampa avevano pubblicato gli stralci della presunta lettera inviata a Bruxelles. “Le stime presentate nel programma di Stabilità per l’Italia differiscono da quelle della Commissione. L’Italia stima che l’output gap nel 2019 sarà pari a -1,6 per cento e il tasso di crescita dell’economia sarà inferiore al potenziale. L’economia si trova dunque in una situazione di ‘congiuntura sfavorevole’ secondo la griglia del braccio preventivo del patto di Stabilita’ e Crescita (Psc)”.