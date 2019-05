Governo Lega-M5S va avanti. L’Italia non ha alternative

di Antonio Amorosi

“Chi sa non parla; chi parla non sa”, diceva Lao-Tzû. – – Al di là delle frasi di circostanza, sembra questo il motto dei vertici di Lega e M5S sentiti al telefono. Le tante fantasie su una possibile rottura della Lega e un ritorno al voto restano desideri dell’establishment italiano e solo di quello. Andrà avanti il governo in carica. E i messaggi espliciti delle seconde linee del partito, ex amministratori locali, economisti, imprenditori, confermano le intenzioni di Matteo Salvini, diventato il principale azionista del governo. In sintesi “si va avanti. Gli euroburocrati si contrastano stando in sella al governo, non fuori e in campagna elettorale. Tanto più con quasi tutti i media contro a cavalcare la possibile apocalisse dei Mercati e incensando Bruxelles”.

Salvini vuole capitalizzare il trionfo europeo usando il governo come una clava contro la Ue. A costo di farlo in solitaria se gli alleati del fronte Sovranista, Orban, Kurz, Le Pen, non saranno così determinati da seguirlo. In questa fase sarebbe perdente far cadere il governo e scegliere le piazze. Ma se in ultima istanza si è costretti, dall’esplosione dello spread e dalla pressione degli speculatori finanziari, si potrebbe usare anche questa leva.