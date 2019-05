Spaccio di droga, nigeriano fermato per la sesta volta: già libero

Viterbo – Uno straniero, trovato in possesso di sostanza stupefacente, è stato tratto in arresto dagli uomini della Polizia di Stato della Questura di Viterbo. Tutto si è verificato nell’ambito dei normali controlli del territorio effettuati nel pomeriggio del 27 maggio quando un cittadino nigeriano, titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria è stato fermato dalla DIGOS per detenzione di droga ai fini di spaccio.

In particolare, mentre i poliziotti stavano effettuato accurati controlli nei confronti di alcuni extra comunitari in una piazza del centro cittadino, in prossimità di un parco pubblico, uno di questi alla vista degli Agenti si disfaceva immediatamente di un involucro che aveva in tasca, gettandolo sotto una panchina. Recuperata la confezione il contenuto veniva esaminato nei laboratori della Polizia Scientifica dove veniva rilevata la presenza di hashish per un peso complessivo di 12,7 grammi. Dai successivi riscontri emergeva che l’extracomunitario nell’ultimo anno era stato arrestato altre tre volte e denunciato due, sempre per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.