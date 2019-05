ONU cerca 927 milioni di dollari “per i rifugiati in Uganda”

Il governo ugandese e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati chiedono alla comunità dei donatori di donare 927 milioni di dollari per sostenere gli oltre 1,2 milioni di rifugiati che vivono in Uganda. Ma l’appello è complicato dal presunto abuso di precedenti contributi.

Secondo l’Unhcr in Uganda, il paese accoglie «la più grande situazione di rifugiati in Africa, con oltre 1,2 milioni di rifugiati e il numero sta crescendo con il continuo afflusso nel paese. Inoltre, oltre 100 partner, le Nazioni Unite e le Ong partner hanno sostenuto il governo ugandese nella gestione di questa situazione umanitaria e forniscono servizi di salvataggio. Questo status deve continuare». Tuttavia, l’appello è appesantito da quelle che i paesi donatori definiscono indagini insoddisfacenti sull’abuso di fondi. All’inizio del 2018, a quattro funzionari ugandesi dell’Ufficio del Primo Ministro è stato chiesto di lasciare le loro posizioni, in attesa di indagini su presunti abusi di fondi, frodi ed menzogne del numero di rifugiati, riporta VoA.