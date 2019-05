Riace, Mimmo Lucano ha preso 21 voti

Una manciata di voti per Mimmo Lucano nel mare dei consenti per la Lega. «Sono triste ma bisogna prendere atto che la vita è così». Così Domenico Lucano ha commentato l’esito del voto che lo ha visto escluso dal Consiglio comunale di Riace. nel suo paese gli elettori erano 1808, hanno votato in 1107, ma alla Sinistra sono stati dati solo 21 voti.