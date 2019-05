Anche il Dipartimento del Tesoro USA da’ ordini all’Italia

Nove nazioni, tra cui l’Italia, sono stati inseriti dal Dipartimento del Tesoro americano nella lista dei partner commerciali sotto osservazione. Lo riferiscono i media americani. Gli altri Paesi sono Cina, Germania, Irlanda, Giappone, Corea del Sud, Malesia, Singapore e Vietnam. Due nazioni, India e Svizzera, sono state rimosse.

La competitività dell’Italia – si legge nel rapporto semestrale sulle politiche valutarie dei principali partner commerciali – continua a soffrire per la produttività stagnante e l’aumento del costo del lavoro. Il Paese deve “intraprendere riforme strutturali fondamentali per rafforzare la crescita di lungo termine, in linea con la riduzione dell’elevata disoccupazione e del debito pubblico, e salvaguardando la sostenibilità di bilancio“. adnkronos