Europee, +Europa al 3,5%. Della Vedova: “risultati positivi, cresciamo”

Europee, Della Vedova, siamo ancora in ballo, risultati comunque positivi “Siamo ancora in ballo, i numeri sono ballerini. I risultati sono comunque positivi, cresciamo rispetto alle scorse elezioni. Vedremo come va a finire”

Così, il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova dal comitato elettorale del partito a Roma, commentando i primi risultati delle europee che danno il partito guidato da Della Vedova e dalla Bonino intorno al 3,5% e quindi sotto la soglia di sbarramento. Fonte: Agenzia Vista