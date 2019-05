Consiglio d’Europa non riconosce gruppo con Lega-Afd

STRASBURGO – Il bureau dell’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, l’organizzazione a cui aderiscono 47 Paesi e che h (avrebbe, ndr) come mandato la ”difesa dei diritti umani e stato di diritto” e che non fa parte delle istituzioni Ue, ha deciso di non riconoscere il gruppo ‘nuovi democratici europei/Europa delle nazioni e delle libertà’ a cui aderisce la Lega, e guidato dal parlamentare austriaco dell’Fpoe, Martin Graf. Lo rende noto in un Tweet l’assemblea, senza spiegare il motivo. Del gruppo fanno parte anche i tedeschi dell’Afd.

Il bureau, cioè l’organo direttivo dell’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, ha deciso di non riconoscere la formazione del gruppo ‘nuovi democratici europei/Europa delle nazioni e delle libertà’ “dopo aver stabilito che molti dei suoi membri, non solo uno o due, hanno espresso – in particolare sui social media – posizioni che non sono in linea con i valori del Consiglio d’Europa“. Lo ha spiegato all’Ansa il parlamentare socialdemocratico tedesco, Frank Schwabe, presidente del gruppo socialista all’assemblea e in quanto tale membro di diritto del bureau.