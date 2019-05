Sfruttamento della prostituzione, arrestata nigeriana

TORINO, 23 MAG – Era un vero e proprio traffico di ragazze quello creato da una donna di origini nigeriane arrestata a Torino dagli agenti della polizia municipale della sezione di polizia giudiziaria della Procura, Squadra antitratta. La ‘maman’ è accusata di reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione di due sue connazionali.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dal pm Valentina Sellaroli, la donna costringeva le giovani a stare in strada: le vittime dovevano anche pagare un ‘affitto’ per esercitare lo spazio sul marciapiede. Chi non lo faceva, veniva allontanata. ans

