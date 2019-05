Nasconde crimini violenti dei migranti, ministro olandese si dimette

BRUXELLES – Nuova scossa per il Governo olandese: il ministro dell’immigrazione Mark Harbers è stato costretto a dimettersi durante un dibattito in Parlamento, perché accusato dai deputati di aver nascosto alcuni dati sui crimini violenti commessi dai rifugiati. Secondo quanto riporta la stampa olandese, il ministro stava presentando in Parlamento un rapporto su immigrazione e criminalità, dove il numero esatto dei crimini violenti era nascosto, secondo le accuse, perché aggregato a quello di ‘altri’ crimini e quindi non esplicitato.

“Sono responsabile non solo per la legge, ma mi sento responsabile”, ha detto Harbers. I dati includevano sospetti omicidi e violenze sessuali sotto la voce ‘altri’ crimini.