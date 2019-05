Made in Italy, anche il Parmigiano rischia di diventare francese

Uno dei prodotti più rappresentativi del Made in Italy gastronomico rischia di finire in mani francesi. La Lactalis è intenzionata a comprare la Nuova Castelli, azienda principale esportatrice italiano di Parmigiano Reggiano e realtà specializzata nella distribuzione di prodotti alimentari con oltre mille dipendenti distribuiti su circa 20 impianti in Italia e all’estero dove è presente in Francia, Regno Unito, Scandinavia, Germania, Spagna, Portogallo, Polonia, Ungheria, Russia e Stati Uniti.

L’operazione – – Il primo a parlare della possibile operazione era stato il Sole 24 ore che aveva scritto che Lactalis aveva mostrato il suo interesse al processo in corso da alcuni mesi e gestito da Rothschild, per l’individuazione di nuovi parter azionari per il gruppo Nuova Castelli, visto che il socio di controllo dell’azienda, il fondo britannico Charterhouse, ipotizzava l’ingresso di un partner finanziario nella compagine tramite un aumento di capitale da 40-50 milioni. A quanto sembra però ora si sta andando verso una vendita dell’intero pacchetto di controllo.