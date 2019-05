Il bacio della morte. Monti: “Di Maio è meglio di Salvini”

“C’è molta tensione soprattutto per una maggioranza anomala e in contrasto al suo interno come questa. Sull’Europa le loro visioni sono sempre più diverse ma Luigi Di Maio è meglio di Matteo Salvini”, dice Mario Monti ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira su La7.

In studio si parla di elezioni europee e il il professore Monti sonstiene che Di Maio o è meglio “nella sostanza e nei toni”, continua l’ex presidente del Consiglio, “è più compatibile con la mainstream dell’unione europea”. liberoquotidiano.it