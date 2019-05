Meloni: “Lega e Fdi possono già essere maggioranza”

Condividi

“Lega e FdI possono rappresentare già una maggioranza. Lo dicono alcune elezioni regionali in cui abbiamo votato, lo dicono i sondaggi. Lo vedremo, sulla base di quello che dicono gli italiani il 26 maggio”. Lo ha detto Giorgia Meloni a ‘Unomattina’.

CENTRODESTRA: MELONI, ‘NON SARA’ PIU’ COM’ERA IN PASSATO’ – – “Da Berlusconi mi divide il rapporto con l’Europa, Fi è uno dei partiti che è stato al governo nelle istituzioni europee e difende questa costruzione europea, io sono per cambiare completamente tutto”. Lo ha detto Giorgia Meloni a ‘Unomattina’.







“Per il futuro il centrodestra non lo vedremo come lo abbiamo conosciuto in passato -ha aggiunto la leader di Fratelli d’Italia-. FdI cresce nei consensi, speriamo di poter avere una ipotesi di maggioranza alternativa a quella che governa, con Salvini sicuramente”. affaritaliani.it