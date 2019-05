Salvini e la giustizia a orologeria: parla l’ex magistrato Nordio

“È indubbio che nessuno, neanche il Silvio Berlusconi degli anni 90 ha avuto tanti attacchi in così poco tempo come Matteo Salvini”. Carlo Nordio, ex procuratore aggiunto di Venezia, in una intervista a ItaliaOggi non parla tanto di giustizia a orologeria ma di una politica che “recepisce supinamente le notizie che arrivano dai palazzi della giustizia e non è in grado di attendere una sentenza“.

Non si deve però parlare di una nuova Tangentopoli: “Siamo davanti a una delle tante inchieste sulla corruzione, che non sappiamo come finiranno. Ricordiamoci che la presunzione di innocenza è garantita, o dovrebbe esserlo, proprio dalla nostra Costituzione più bella del mondo“, continua Nordio.