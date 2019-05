Mattarella: “l’Europa è democratica, libera e pacifica”

“Quella che avete contribuito a costruire è un’Europa finalmente democratica e pacifica, nella quale ogni cittadino può dispiegare la propria azione con libertà”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo saluto alla cerimonia per 75* anniversario della battaglia di Montecassino, a cui prende parte insieme al presidente polacco Duda.

“Un’Europa – ha aggiunto – ancora in cammino, che non deve mai rinunciare a divenire più inclusiva e giusta, ma anche un’Europa che è e rimane, come il presidente Duda e io, insieme ad altri 19 Capi di Stato dell’Unione, abbiamo recentemente ricordato, invitando i cittadini europei a partecipare al voto, ‘la migliore idea che abbiamo mai avuto'”.