Londra: 23enne italiano trovato morto in un cassonetto

La polizia britannica considera al momento “aperto” il giallo sulla morte di un 23enne toscano trovato senza vita a Londra, nel quartiere di Islington, la sera dell’11 maggio. Lo riporta una nota ufficiale di Scotland Yard, che conferma l’identificazione della vittima come Erik Sanfilippo. Gli accertamenti condotti finora non hanno fornito “risultati conclusivi”, né nella direzione di un omicidio o di una morte violenta né in quella di un incidente.

Gli investigatori hanno annunciato ulteriori indagini e indicato un numero di telefono da chiamare invitando chi abbia informazioni utili a farsi avanti. Al momento il caso viene trattato come “un decesso non spiegato”, si legge in una nota di Scotland Yard. Tuttavia, per la morte del 23enne di Montopoli (Pisa), uomo di 52 anni è stato arrestato per sospetto omicidio il 12 maggio salvo essere poi rilasciato su cauzione, ma non ancora scagionato.