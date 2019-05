Di Maio: ‘Mai voteremo legge di bilancio che aumenta il debito’

“Il tema non è lo spread in sé e neanche il 3%, il tema è quando dichiari che vuoi sforare il 3% aumentando il debito pubblico. Quindi lo dico chiaramente: il M5s non voterà mai un legge di bilancio per aumentare il debito pubblico”: così il vicepremier Luigi Di Maio, ospite di Agorà su Rai3, tornando ad assicurare che “l’Iva non aumenterà”.